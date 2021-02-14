От ковида скончались ещё 11 свердловчан

Ежедневно с начала года на Среднем Урале подтверждают смерти до 20 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области умерли ещё 11 человек, у которых был обнаружен коронавирус. За всё время пандемии от этого заболевания скончался 2 221 житель региона.

Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Ежедневно с начала года на Среднем Урале подтверждают смерти до 20 человек. Зарегистрированное сегодня число летальных исходов является минимальным за последнее время.

Помимо суточной смертности от COVID-19 в Свердловской области снижается и суточная заболеваемость. Так, например, сегодня стало известно о 268 новых заразившихся. Это на четыре человека меньше, чем было выявлено накануне.

Добавим, во всей стране сегодня задокументировали смерти 430 инфицированных. За всё время пандемия унесла жизни более 80 тыс. россиян.