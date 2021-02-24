В Свердловской области выявили менее 200 заболевших коронавирусом впервые в 2021 году

За сутки в Свердловской области выявили 187 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 187 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. В последний раз менее 200 случаев в регионе регистрировали 10 октября 2020 года.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 76 973. Из них уже выписали 69 895 свердловчан (+195 за сутки). На лечении остаются менее 5 тысяч пациентов, в том числе 322 в тяжёлом состоянии и 1 602 средней тяжести.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+56), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.

За сутки подтвердилась смерть 11 пациентов. Всего от коронавируса скончались 2 332 человека, сообщает региональный оперштаб.

Накануне сообщалось о 214 новых ковид-пациентов.