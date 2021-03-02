В СОКБ №1 в Екатеринбурге возобновились операции по пересадке органов

В последнюю неделю февраля врачи пересадили одно сердце, две печени и четыре почки. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловская областная клиническая больница №1, которая была перепрофилирована для приёма пациентов с коронавирусом, возобновила проведение операций по трансплантации органов. Только на прошлой неделе врачи пересадили одно сердце, две печени и четыре почки.

По словам сердечно-сосудистого хирурга СОКБ №1, главного внештатного трансплантолога минздрава Свердловской области Ильи Лещенко, возобновление операций связано со спадом заболеваемости в регионе.

"Ряд медучреждений, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, а также больницы, которые в период так называемой "второй волны" были вынуждены сконцентрироваться на оказании неотложной помощи, наконец-то смогли вернуться к своей плановой деятельности. В том числе и мы", - отметил он.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки подобные операции не проводились в СОКБ №1 с марта по сентябрь 2020 года. Осенью операции были прекращены повторно, так как пациенты после пересадки органа находятся на специальной иммуносупрессивной терапии, что делает их более восприимчивыми к инфекциям. За весь 2020 год в медучреждении было выполнено менее 20 пересадок органов.

Илья Лещенко заявил, что сегодня такие операции востребованы особенно сильно.

"Если у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности хотя бы есть альтернатива в виде диализа (очищения крови с помощью специального аппарата), для тех, кому требуется пересадка сердца или печени, – это единственный шанс", - пояснил трансплантолог.

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