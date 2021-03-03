За минувшие сутки COVID-19 подхватили 10 535 россиян

За прошедший год с момента выявления в России первого пациента с COVID-19 инфекцию подхватили 4 278 750 в 85 регионах. Фото: Павел Ворожцов.

В России за прошедший день коронавирусом заразились 10 535 человек. За год с момента выявления в стране первого пациента с COVID-19 инфекцию подхватили 4 278 750 человек в 85 регионах.

Напомним, днём ранее сообщалось о 10 565 новых случаях заболевания коронавирусом, что является минимумом с 4 октября 2020 года.

По информации федерального оперштаба, только в Москве за последние сутки было выявлено 1 284 заболевших - столица до сих пор остаётся лидером по числу пациентов с COVID-19. Свердловская область, в которой зарегистрировали ещё 159 инфицированных, поднялась с 14-го места среди регионов России на 13-е.

На сегодняшний день от коронавируса излечились 3 853 734 россиян, из них 15 694 были выписаны из больниц за последние 24 часа. При этом число летальных исходов от COVID-19 в России увеличилось на 452 и достигло 87 348 умерших.

Добавим, что сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал россиян носить защитные маски и соблюдать другие требования безопасности, чтобы не допустить третьей волны пандемии.

"Чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать её, нужно реализовывать комплекс мероприятий, [проводить] вакцинопрофилактику. И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, выполнение других мероприятий, которые регламентированы министерством здравоохранения и Роспотребнадзором", - передаёт слова главы Минздрава РФ ТАСС.