Первый случай коронавируса был выявлен в России год назад

В Екатеринбурге первый ковид-пациент был выявлен 17 марта. Фото: Галина Соловьёва

Ровно год назад в стране выявили первый случай коронавирусной инфекции у россиянина. Заболевшим оказался гражданин, вернувшийся из Италии.

Уже к середине марта-2020 в России было 59 заболевших в Москве, Кемеровской, Московской и Калининградской областях и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге первый ковид-пациент был выявлен 17 марта. Уже 18 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в Свердловской области режима повышенной готовности, который действует до сих пор.

К слову, накануне глава региона продлил режим самоизоляции до середины марта для лиц старше 65 лет и одновременно увеличили заполняемость в свердловских кинотеатрах до 75%, то есть ослабил ограничения.

Всего в России сегодня 4 257 650 инфицированных. Из них вылечились 3,8 миллиона человек, 86,5 тысячи граждан скончались. В Свердловской области 77 690 заразившихся. Уральские врачи вылечили 70,6 тысячи человек. Жизни 2 376 свердловских ковид-пациентов спасти не удалось.

Напомним, что о регистрации первой вакцины от COVID-19 в мире сообщил Президент России Владимир Путин в августе 2020 года. В феврале была зарегистрирована уже третья вакцина в нашей стране. По данным главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, привито уже почти столько же, сколько числится заболевших - около 4 млн человек.