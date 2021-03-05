Половина заразившихся COVID-19 на Среднем Урале ‒ жители Екатеринбурга

На Среднем Урале сохраняется масочный режим. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 4 марта, с начала пандемии инфекцию подхватили 78 346 человек.

Из них больше половины ‒ 40 169 (51% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 4 766 (6%), Первоуральске ‒ 2 743 (3,5%), Ревде ‒ 2 231 (2,8%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 101 (2,7%), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За сутки диагноз был подтверждён у жителей Екатеринбурга (+42), Алапаевска, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Туринского, Шалинского городских округов.

Также известно, что за всё время из больниц выписались 71 356 уральцев. Жертвами вируса стали 2 422 человека.

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