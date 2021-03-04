За сутки в Свердловской области выявили 165 случаев коронавируса

В Екатеринбурге коронавирус подхватили ещё 42 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 165 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 78 346.

Больше недели на Среднем Урале выявляют менее 200 заразившихся. Накануне стало известно о 159 новых ковид-пациентах.

Выписалась по выздоровлению 71 356 уральцев, в том числе 175 человек – за последние сутки. На лечении остаются около 4,5 тысяч больных COVID-19. 277 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+42), Алапаевска, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Туринского, Шалинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 2 422, передаёт региональный оперштаб.

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