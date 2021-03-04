Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 11 свердловских городах

Больше всех заболевших, если смотреть на на процент инфицированных от общего населения, выявлено в Берёзовском. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции. Число инфицированных перевалило за 1000 с начала пандемии в Реже и Нижнесергинском районе.

Всего более 1000 болеющих или переболевших COVID-19 выявлено в 11 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (40 128 или 2,7% от общего населения),

Нижний Тагил (4 761 или 1,4%),

Первоуральск (2 730 или 2,3%),

Ревда (2 230 или 3,6%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 097),

Берёзовский (1 662 или 2,8%),

Верхняя Пышма (1 645 или 2,3%),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 121),

Серов (1 102 или 1,5%),

Нижнесергинский район (1 008),

Реж (1 003 или 2,7%).

Общее число инфицированных в регионе за прошедший год составляет 78 181. Накануне стало известно о 159 новых ковид-пациентах. Известно, что более 150 тысяч свердловчан привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

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