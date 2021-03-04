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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 марта 2021, 07:33

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 11 свердловских городах

Машина скорой помощи

Больше всех заболевших, если смотреть на на процент инфицированных от общего населения, выявлено в Берёзовском. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции. Число инфицированных перевалило за 1000 с начала пандемии в Реже и Нижнесергинском районе.

Всего более 1000 болеющих или переболевших COVID-19 выявлено в 11 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (40 128 или 2,7% от общего населения),
  • Нижний Тагил (4 761 или 1,4%),
  • Первоуральск (2 730 или 2,3%),
  • Ревда (2 230 или 3,6%),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 097),
  • Берёзовский (1 662 или 2,8%),
  • Верхняя Пышма (1 645 или 2,3%),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 121),
  • Серов (1 102 или 1,5%),
  • Нижнесергинский район (1 008),
  • Реж (1 003 или 2,7%).

Общее число инфицированных в регионе за прошедший год составляет 78 181. Накануне стало известно о 159 новых ковид-пациентах. Известно, что более 150 тысяч свердловчан привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

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