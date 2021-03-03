Прививку от COVID-19 ждут 62 тысячи жителей Екатеринбурга

охват прививками от COVID-19 по городу составляет 4,6%. Фото: Галина Соловьёва.

62 тысячи жителей столицы Урала ждут прививку от новой коронавирусной инфекции. Исходя из этого количества город и заказывает вакцину.

Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на сегодняшнем брифинге, посвящённом теме вакцинации. Во время выступления Александр Харитонов также рассказал, что первый компонент вакцины получили 56,6 тысячи екатеринбуржцев (в регионе – 156,3 тысячи), а второй – около 30 тысяч. При этом прививки поставили 10 тысячам горожан в возрасте 65+.

По его данным, охват прививками от COVID-19 по городу составляет 4,6%. Он уточнил, что с учётом числа переболевших большее число жителей уральской столицы имеют определённую защиту (антитела) от вируса.

Александр Харитонов напомнил, что на территории Екатеринбурга работают 16 медучреждений, где можно поставить прививку (46 прививочных кабинетов). Также есть мобильные бригады, которые работают на выезде.

Добавим, ранее глава региона Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома до 15 марта.

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