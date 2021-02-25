Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 февраля 2021, 12:30

Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19

вакцинация

Во время первой выездной вакцинации от COVID-19 в ТЦ Екатеринбурга образовались очереди. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости соблюдения мер безопасности при вакцинации от COVID-19. Действующие в регионе ограничения должны учитываться как на выездных акциях, так и в медицинских учреждениях.

По словам главы региона, при вакцинации необходимо учитывать, прежде всего, массовость мероприятия.

"Нельзя допускать столпотворения. В противном случае мы можем получить обратный эффект и вместо иммунизации населения получить рост заболеваемости. И это, к слову, касается не только работы выездных пунктов. Во всех медучреждениях прививочная кампания должна проводиться чётко и организованно", – отметил он.

Евгений Куйвашев также обратил внимание на необходимость дальнейшего возвращения ранее перепрофилированных коек к оказанию плановой медпомощи, передаёт департамент информполитики Свердловской области. В предыдущий раз к плановой работе вернулись 600 коек.

На сегодняшний день в регионе развёрнуто 3 600 инфекционных коек, из которых 30% пустуют (резервный коечный фонд).

В Свердловскую область поступило уже 171,5 тысячи доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом привиты 127,5 тысячи человек, вторым – свыше 35 тысяч. Также прибыло 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

На данный момент в 76 свердловских медучреждениях развёрнуты 125 прививочных пунктов.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в нескольких ТЦ Екатеринбурга откроются мобильные пункты вакцинации. О том, где можно будет пошопиться и привиться читайте тут.

Напомним, 17 февраля в ТЦ "Дирижабль" прошла первая в городе выездная вакцинация от COVID-19. За несколько часов прививки поставили 410 человек. Поскольку екатеринбуржцев принимали без записи, в торговом центре образовались большие очереди.

Читайте также:

Дмитрий Козловских оценил вероятность третьей волны COVID-19 на Среднем Урале.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2021, 12:30 / Общество
Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19
25.02.2021, 12:00 / Общество
Утверждён глава общественного совета «Городской среды» в Свердловской области
25.02.2021, 11:30 / Спорт
ЦСКА досрочно вернул из аренды голкипера "Урала" Илью Помазуна
25.02.2021, 11:29 / Общество
Фёдор Конюхов показал, на чём будет пересекать Тихий океан в этом году
25.02.2021, 10:36 / Общество
В Гидрометцентре рассказали о причинах непогоды на Урале