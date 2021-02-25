Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19

Во время первой выездной вакцинации от COVID-19 в ТЦ Екатеринбурга образовались очереди. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости соблюдения мер безопасности при вакцинации от COVID-19. Действующие в регионе ограничения должны учитываться как на выездных акциях, так и в медицинских учреждениях.

По словам главы региона, при вакцинации необходимо учитывать, прежде всего, массовость мероприятия.

"Нельзя допускать столпотворения. В противном случае мы можем получить обратный эффект и вместо иммунизации населения получить рост заболеваемости. И это, к слову, касается не только работы выездных пунктов. Во всех медучреждениях прививочная кампания должна проводиться чётко и организованно", – отметил он.

Евгений Куйвашев также обратил внимание на необходимость дальнейшего возвращения ранее перепрофилированных коек к оказанию плановой медпомощи, передаёт департамент информполитики Свердловской области. В предыдущий раз к плановой работе вернулись 600 коек.

На сегодняшний день в регионе развёрнуто 3 600 инфекционных коек, из которых 30% пустуют (резервный коечный фонд). В Свердловскую область поступило уже 171,5 тысячи доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом привиты 127,5 тысячи человек, вторым – свыше 35 тысяч. Также прибыло 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона». На данный момент в 76 свердловских медучреждениях развёрнуты 125 прививочных пунктов.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в нескольких ТЦ Екатеринбурга откроются мобильные пункты вакцинации. О том, где можно будет пошопиться и привиться читайте тут.

Напомним, 17 февраля в ТЦ "Дирижабль" прошла первая в городе выездная вакцинация от COVID-19. За несколько часов прививки поставили 410 человек. Поскольку екатеринбуржцев принимали без записи, в торговом центре образовались большие очереди.

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