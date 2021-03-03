При плохом самочувствии привитые от COVID-19 екатеринбуржцы могут взять больничный

Короткий больничный лист можно получить при плохом самочувствии. Фото: Павел Ворожцов.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, какая реакция на прививку от коронавируса считается нормой. Он также дал совет на случай, если плохое самочувствие не позволяет вам выйти на работу.

Речь об этом шла на сегодняшнем онлайн-брифинге, посвящённом массовой вакцинации. В ходе своего выступления Александр Харитонов заявил, что общие реакции, которые бывают у привитых, особенно на вакцину "Спутник V", не считаются заболеванием.

"Это первичный иммунный ответ. У кого-то поднимается температура, у кого-то появляется слабость и головная боль. Обычно все симптомы проходят в течение первых суток, а вообще допускается, что недомогание может длиться до трёх дней", – сказал он.

Эпидимиолог также рассказал, что если у человека сохраняется температура, а ему нужно выходить на работу, то он может получить "короткий" больничный лист. Оформляется такой документ в поликлинике, где ставилась прививка. Также можно обратиться в больницу по месту жительства.

"Серьёзных поствакцинальных осложнений за весь период вакцинации не зарегистрировано ни в городе, ни в области", – добавил Александр Харитонов.

В ходе брифинга главный эпидемиолог города также сообщил, что первый компонент вакцины получили 56,6 тысячи екатеринбуржцев (в регионе – 156,3 тысячи), а второй – около 30 тысяч. Ещё 62 тысячи жителей столицы Урала записаны на прививку от COVID-19.

Ранее Харитонов рассказал об отличиях между двумя вакцинами от коронавируса – "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Подробнее об этом читайте тут.

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