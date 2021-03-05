За сутки в Свердловской области выявили 168 случаев коронавируса

Менее 200 заразившихся в ргионе выявляют 10-е сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 168 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 78,5 тысячи.

Менее 200 заразившихся в ргионе выявляют 10-е сутки подряд. Накануне стало известно о 165 новых ковид-пациентах.

Выписались по выздоровлению 71,5 тысячи уральцев, в том числе 180 - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. Состояние 288 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+62), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 514", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 433.

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