Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 162,4 тысячи свердловчан

В Екатеринбурге свыше 64 тысяч горожан привились от коронавируса первым компонентом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом "Спутника V" привиты 162,4 тысячи человек, вторым – 82,9 тысячи.

Такие цифры были озвучены в ходе заседания оперштаба. Известно, что на сегодняшний день в 77 медучреждениях региона работает 141 прививочный кабинет. Для жителей отдалённых территорий сформированы 53 мобильные бригады.

Также на встрече обсуждалось сокращение инфекционных коек для больных с COVID-19 и пневмониями. Всего осталось 3 362 койки, что на 68% меньше, чем на пике заболеваемости, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, по данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, на сегодняшний день свыше 64 тысяч горожан привились от коронавируса первым компонентом (39,4% от всех привитых свердловчан). Полностью процесс иммунизации завершили – более 33 тысяч (39,8%).

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