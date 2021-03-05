Главный свердловский санврач объяснил перерыв с поставками вакцины от коронавируса

Последний раз о поставках крупных партий вакцин от коронавируса в Свердловскую область сообщалось в середине февраля. Фото: Алексей Кунилов

Глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявил о перерыве в поставке вакцин от коронавируса. Новые партии на Среднем Урале ждут только после мартовских праздников.

Главный санврач объяснил, с чем связан перерыв.

"Об этой ситуации было известно заранее, это связано с технологическими процессами у производителя вакцин. Говорили, что в конце февраля - начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей. Мы ждём существенного увеличения поставки после праздничных дней", - рассказал Дмитрий Козловских в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Последний раз о поставках крупных партий вакцин от коронавируса в Свердловскую область сообщалось в середине февраля. Известно, что первый компонент вакцины получили 56,6 тысячи екатеринбуржцев (в регионе – 156,3 тысячи свердловчан), а второй – около 30 тысяч. Сегодня в ходе посещения научного центра "Вектор" в Новосибирске премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить основной объём массовой вакцинации от коронавируса до осени.

Ранее Дмитрий Козловских оценил вероятность третьей волны COVID-19 в Свердловской области.

5 марта стало известно о 168 новых ковид-пациентах на Среднем Урале. Менее 200 заразившихся в ргионе выявляют 10-е сутки подряд.

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