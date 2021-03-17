За сутки в Свердловской области зафиксировали 169 случаев коронавируса

Диагноз лабораторно подтверждён у 72 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 169 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 80 482.

Выписался по выздоровлению 73 651 уралец, в том числе 180 пациентов – за последние 24 часа. На лечении остаются менее 4,3 тысячи больных COVID-19. Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+72), Алапаевска, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Каменска-Уральского, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Сосьвы, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского и Тугулымского городских округов.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев – 2 567, сообщает региональный оперштаб.

Добавим, ранее стало известно, что на Среднем Урале продлили режим самоизоляции для групп риска. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями придётся оставаться дома до 29 марта.

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