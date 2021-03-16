Средний Урал получит ещё 98 миллионов на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19

Выделение средств на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19 продолжается. Фото: Галина Соловьёва.

Кабмин РФ дополнительно выделил Свердловской области 98 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Речь идёт о гражданах, которые лечатся на дому под меднаблюдением.

Для профилактики болезни таким пациентам назначают комбинированные схемы лечения. Необходимые лекарства выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Ранее об этом подробно рассказывала "Облгазета".

Как говорится на сайте Правительства РФ, российским регионам дополнительно выделено 2,7 млрд рублей на препараты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ознакомиться с полным текстом документа можно тут.

Добавим, в январе 2021 года стало известно, что Среднему Уралу выделят 159,3 млн рублей.

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