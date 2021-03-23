В России подтвердили 8 457 новых случаев заражения COVID-19

За всё время пандемии COVID-19 подхватили 4 474 610 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

Число заболевших коронавирусом россиян увеличилось на 8 457 человек. За всё время пандемии COVID-19 подхватили 4 474 610 жителей страны.

В Москве за последние 24 часа зарегистрировали 1 042 новых заболевших. Свердловская область находится на 10-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью - на Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 147 человек.

Из больниц выписали ещё 10 860 пациентов, победивших коронавирус, а общее число выздоровевших россиян составляет 4 088 045. Также сообщается о 427 летальных исходах. Всего в России скончались 95 818 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Напомним, что днём ранее в России было выявлено 9 284 новых заболевших.