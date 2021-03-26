В Свердловской области выявили 133 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области лабораторно подтвердили 133 случая заболевания коронавирусом. Всего на Среднем Урале зарегистрировано 81 827 инфицированных COVID-19.
По данным свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусом, из больниц за последние 24 часа выписались 146 пациентов, а общее число свердловчан, победивших COVID-19, составляет 75 102. На лечении остаётся чуть больше 4 тыс. уральцев, из которых 288 пребывают в тяжёлом состоянии.
Коронавирус был выявлен у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского и Туринского городских округов.
Кроме того, за последние сутки в Свердловской области скончались 11 пациентов с COVID-19. Число жертв опасной болезни на Среднем Урале достигло 2 684.
Отметим, что вчера в регионе было выявлено 137 заболевших коронавирусом.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале