В Свердловской области выявили 142 случая коронавируса за сутки

Менее 200 заболевших на Среднем Урале выявляют каждый день уже почти месяц. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 142 жителя Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе почти достигло 82 тысяч.

Выписались по выздоровлению более 75 тысяч свердловчан, в том числе 155 - за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 290 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+39), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Пышминского ГО, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Талицкого ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 81 969", - сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 696.

Накануне стало известно о 133 новых ковид-пациентах. Менее 200 заболевших на Среднем Урале выявляют каждый день уже почти месяц. С 30 марта в Свердловской области отменяется обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.