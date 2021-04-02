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2 апреля 2021, 09:05

В Екатеринбурга пройдёт ещё одна выездная вакцинация от коронавируса

Врачи ставят прививки в торговом центре

Первая выездная вакцинация проходила на Эльмаше месяц назад. Фото: Галина Соловьёва

Прививки от коронавируса 2 и 3 апреля жителям Екатеринбурга будут ставить в гипермаркете "О’КЕЙ" на ул. Бабушкина, 2а. Ревакцинация пройдёт 23 и 24 апреля.

Екатеринбуржцы могут прийти туда сегодня с 16:00 до 19:00 и завтра с 10:00 до 15:00. Вторую прививку будут ставить с 16:00 до 19:00 23 апреля и с 10:00 до 17:00 24 апреля. Горожан будут ждать терапевты ЦГКБ №23 и волонтёры областного медколледжа. Последние будут помогать заполнять анкеты.

"Всем поставившим прививку будет выдано направление на ревакцинацию. В дальнейшем ожидается открытие пунктов вакцинации в других торговых центрах Екатеринбурга", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Первая выездная вакцинация проходила на Эльмаше месяц назад. Тогда "Областная газета" публиковала фоторепортаж с места события и сообщала, что днём в гипермаркете наблюдалось около 50-60 человек, которые записывались на прививку. 

Отметим, что записываться заранее не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Посетители сначала заполняют анкеты, затем им измеряют температуру и давление. Прививки ставят одновременно нескольким желающим. Пункты будут развёрнуты прямо перед кассами.

Напомним, что первая выездная вакцинация от ковида проходила в ТЦ "Дирижабль" в Екатеринбурге.

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