На Среднем Урале обнаружили южноафриканский штамм COVID-19

Южноафриканский подтип вируса выявили у свердловчанки, слетавшей в ОАЭ. Фото: Павел Ворожцов.

Случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса подтверждён в Свердловской области. Заболевшая вернулась из ОАЭ.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. По его данным, работа по выявлению атипичных вирусов, которые могли бы циркулировать на территории области, стартовала давно. В лаборатории Новосибирска и Тюмени было отправлено 110 проб от больных определённых категорий: прибывшие из-за рубежа, лица с атипичным протеканием заболевания, заболевшие после вакцинации и дети.

"По результатам исследований, два материала показали наличие в одном случае – английского варианта вируса у женщины, которая вернулась из Турции, во втором – южноафриканского подтипа вируса. Женщина вернулась из ОАЭ", – сказал он. Ранее "Облгазета" уже писала о выявлении первого случая заражения британским штаммом коронавируса в Екатеринбурге. Известно, что пациентка находится в специальном боксе инфекционного отделения МАУ ГКБ №40.

В свою очередь свердловчанка, у которой был выявлен южноафриканский штамм, уже вылечилась. Дмитрий Козловских отметил, что члены семьи заболевших инфекцию не подхватили.

Добавим, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране выявлено 103 случая заражения британским штаммом коронавируса.

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