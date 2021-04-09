В Свердловскую область до конца недели придёт партия "ЭпиВакКороны"

Регион продолжает тесно работать с Минздравом РФ в вопросе ритмичности поставок вакцины в Свердловскую область. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в регионе и поставках препаратов. По его словам, в ближайшие дни на Средний Урал прибудет партия "ЭпиВакКороны".

На своей странице в Instagram Евгений Куйвашев сообщил, что регион продолжает тесно работать с Минздравом РФ в вопросе ритмичности поставок вакцины в Свердловскую область.

Он напомнил, что на днях в регион прибыла партия из 41 тыс. доз "Спутника V", а до конца недели ожидается поставка "ЭпиВакКороны".

"Сегодня-завтра ждём партию векторовской вакцины "ЭпиВакКорона", рассчитанной на 1620 человек. Её мы долго не получали, но всё же удалось договориться о поставке", - заявил губернатор.

Он также сообщил, что на сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса поставили 242 тыс. свердловчан, а второй - 173 тыс. человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области COVID-19 подхватили 122 человека.

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