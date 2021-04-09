В Свердловскую область до конца недели придёт партия "ЭпиВакКороны"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в регионе и поставках препаратов. По его словам, в ближайшие дни на Средний Урал прибудет партия "ЭпиВакКороны".
На своей странице в Instagram Евгений Куйвашев сообщил, что регион продолжает тесно работать с Минздравом РФ в вопросе ритмичности поставок вакцины в Свердловскую область.
Он напомнил, что на днях в регион прибыла партия из 41 тыс. доз "Спутника V", а до конца недели ожидается поставка "ЭпиВакКороны".
"Сегодня-завтра ждём партию векторовской вакцины "ЭпиВакКорона", рассчитанной на 1620 человек. Её мы долго не получали, но всё же удалось договориться о поставке", - заявил губернатор.
Он также сообщил, что на сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса поставили 242 тыс. свердловчан, а второй - 173 тыс. человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области COVID-19 подхватили 122 человека.
Читайте также:
В центре Екатеринбурга прошла проверка по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале