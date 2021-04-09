За сутки в Свердловской области выявили 122 случая коронавируса

Диагноз лабораторно подтверждён у 45 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 122 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 83 704.

Выписались по выздоровлении 77 150 свердловчан, в том числе 134 человека за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 278 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+45), Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Байкаловского муниципального района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского муниципального образования, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергиинского муниципального района, Новолялинского и Режевского городских округов, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Среднеуральска, Серова, Тавдинского городского округа.

Также зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 812, сообщает региональный оперштаб.

Добавим, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 150. Общее число инфицированных в стране составило 4 623 984.

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