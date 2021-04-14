Ещё 8 326 россиян подхватили коронавирусную инфекцию

За минувшие 24 часа в Москве инфекцию подхватили 1 837 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Число инфицированных коронавирусом россиян увеличилось за последние сутки на 8 326. Всего в России выявлено 4 666 209 человек, заразившихся COVID-19.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие 24 часа в Москве инфекцию подхватили 1 837 человек. Свердловская область по прежнему находится на 10-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе выявили 125 заражённых.

Российские больницы по выздоровлению покинули ещё 9 447 пациентов, а общее число выздоровевших россиян достигло 4 291 223. Также сообщается ещё о 399 жертвах опасной болезни. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни ровно 104 тыс. россиян.

Напомним, вчера в России было выявлено 8 137 заболевших COVID-19.