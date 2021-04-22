Число подхвативших COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 42,5 тысячи, в Первоуральске – за 3 тысячи: данные по городам

Всего на Среднем Урале инфекцию подхватил 85 151 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 42,5 тысячи, а в Первоуральске – за 3 тысячи.

В предыдущие сутки в уральской столице подтвердили 43 новых случая COVID-19, во втором городе – 12. За всё время на данных территориях заболели 42 516 и 3 011 человек соответственно. В топ-5 по количеству ковид-пациентов также входят Нижний Тагил (5 428 случаев), Ревда (2 440), Каменск-Уральский и Каменский район (2 327), говорится на сайте ведомства.

Всего на Среднем Урале инфекцию подхватил 85 151 человек (+110 за сутки). Из них 78 733 свердловчанина уже выписались из больниц, ещё 2 976 – стали жертвами вируса.

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