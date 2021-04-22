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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 апреля 2021, 13:38

В России выявили почти 9 тысяч новых пациентов с коронавирусом

Мужчина в маске

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло 4 736 121. Фото: Галина Соловьёва.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло 4 736 121. За минувший день в стране подтвердили 8 996 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за последние 24 часа подтвердили 2 704 случаев заболевания. Свердловская область находится на 10-м месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью - в регионе зарегистрировали 119 новых пациентов.

При этом из российских больниц за последние сутки по выздоровлению выписались 8 934 человек, а общее число людей, победивших COVID-19, в стране достигло 4 361 807. Коронавирус унёс жизни ещё 397 россиян. Всего от опасной болезни в стране скончались 107 103 человек.

Напомним, вчера в России зафиксировали 8 271 случай заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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