В школе Тугулыма 28 человек заболели COVID-19

На дистант переведены все классы, с которыми контактировали заболевшие сотрудники учреждения. Фото: Алексей Кунилов.

Роспотребнадзор провёл эпидемиологическое расследование в МАОУ "Тугулымская средняя общеобразовательная школа №26". Там с 5 по 27 апреля COVID-19 выявили у 28 человек, из которых 17 учеников и 11 сотрудников.

В ходе проверки специалисты выявили нарушения, способствующие распространению инфекции. В частности, с момента появления первого случая заболевания в школе, руководство СОШ не организовало противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, в учебном заведении отсутствовал запас антисептиков, а ежедневную термометрию проходили не все учащиеся. Также установлено, что вакцинация против коронавируса в учреждении проведена "на крайне низком уровне" – привито 18,5% от подлежащих сотрудников, передаёт пресс-служба ведомства.

В связи с выявленными случаями COVID-19 был проведён медосмотра контактных лиц. На дистант переведены все классы, с которыми контактировали заболевшие сотрудники учреждения. Помещения учреждения дезинфицированы.

В адрес юрлица даны предложения о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц. Расследование продолжается, виновные будут привлечены к ответственности.

Ситуация находится на контроле главы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских.

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