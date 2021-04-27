Минпросвещения РФ рекомендует школам уйти на выходные 1-10 мая

Сергей Кравцов отметил, что длинные каникулы не скажутся на качестве образовательного процесса. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что министерство рекомендует школам отпустить детей на выходные в период с 1 по 10 мая. Он отметил, что длинные каникулы не скажутся на качестве образовательного процесса.

При этом детсады и дежурные группы продолжат работу в начале мая.

"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб", - передаёт слова Сергея Кравцова ТАСС.

По мнению министра, увеличение каникул не окажет негативного влияния на качество образовательного процесса, так как в мае школьники традиционно повторяют пройденный материал.

Напомним, сегодня в департаменте образования администрации Екатеринбурга заявили, что школы и детсады сами определят режим работы в межпраздничные выходные – с 4 по 7 мая.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут длинные выходные – с 1 по 10 мая включительно. С соответствующим документом можно ознакомиться тут.

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