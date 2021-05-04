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4 мая 2021, 13:15

За сутки в Свердловской области подтвердили 104 случая COVID-19

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За сутки коронавирус подтвердили у 34 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 104 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 86 599.

Выписались по выздоровлении 80 314 свердловчан, в том числе 111 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,2 тысячи ковид-пациентов. Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+34), Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, а также Сысертского, Тавдинского, Тугулымского, Шалинского, Арамильского, Горноуральского, Пышминского и Рефтинского городских округов.

Зарегистрировано ещё восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 142, сообщает региональный оперштаб.

Накануне сообщалось о 111 случаях заболевания.

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