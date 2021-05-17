В Екатеринбурге 43,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 50% случаев.
Всего в столице Урала выявлено уже 43,5 тысячи случаев. Болеют или переболели COVID-19 почти 3% населения. Более 1 000 заразившихся с начала пандемии выявлено также в следующих свердловских территориях:
- Нижний Тагил (5 818),
- Первоуральск (3 147),
- Ревда (2 519),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 372),
- Берёзовский (1 986),
- Верхняя Пышма (1 785),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 356),
- Серов (1 213),
- Реж (1 199),
- Нижнесергинский район (1 127),
- Сухой Лог (1 049),
- Талицкий район (1 046).
Всего в Свердловской области 87,8 тысячи заразившихся коронавирусом или 2% населения.
Читайте также:
В Свердловской области выявили уже 11 штаммов коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале