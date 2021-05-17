В Екатеринбурге 43,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Болеют или переболели COVID-19 почти 3% населения в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 50% случаев.

Всего в столице Урала выявлено уже 43,5 тысячи случаев. Болеют или переболели COVID-19 почти 3% населения. Более 1 000 заразившихся с начала пандемии выявлено также в следующих свердловских территориях:

Нижний Тагил (5 818),

Первоуральск (3 147),

Ревда (2 519),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 372),

Берёзовский (1 986),

Верхняя Пышма (1 785),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 356),

Серов (1 213),

Реж (1 199),

Нижнесергинский район (1 127),

Сухой Лог (1 049),

Талицкий район (1 046).

Всего в Свердловской области 87,8 тысячи заразившихся коронавирусом или 2% населения.

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