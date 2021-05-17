Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 мая 2021, 07:15

В Екатеринбурге 43,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Девушка в маске на выставке картин

Болеют или переболели COVID-19 почти 3% населения в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 50% случаев.

Всего в столице Урала выявлено уже 43,5 тысячи случаев. Болеют или переболели COVID-19 почти 3% населения. Более 1 000 заразившихся с начала пандемии выявлено также в следующих свердловских территориях:

  • Нижний Тагил (5 818),
  • Первоуральск (3 147),
  • Ревда (2 519),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 372),
  • Берёзовский (1 986),
  • Верхняя Пышма (1 785),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 356),
  • Серов (1 213),
  • Реж (1 199),
  • Нижнесергинский район (1 127),
  • Сухой Лог (1 049),
  • Талицкий район (1 046).

Всего в Свердловской области 87,8 тысячи заразившихся коронавирусом или 2% населения.

Читайте также:

В Свердловской области выявили уже 11 штаммов коронавируса.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.05.2021, 07:15 / Общество
В Екатеринбурге 43,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам
16.05.2021, 20:41 / Общество
В "Майской прогулке" приняли участие более 6,5 тысяч человек. Фото
16.05.2021, 18:55 / Общество
Под Екатеринбургом полыхают 13 садовых домов
16.05.2021, 18:01 / Общество
Майская жара в Свердловской области спадёт в середине недели
16.05.2021, 17:17 / Общество
Свердловский минздрав утвердил перечень вакантных должностей в больницах