В Свердловской области выявили уже 11 штаммов коронавируса

Биологический материал для исследований на COVID-19 направляют в научные центры Новосибирска и Тюмени. Фото: Павел Ворожцов

Вернувшиеся на Средний Урал из зарубежных поездок россияне привезли в регион 11 генетически изменённых штаммов коронавируса. Агрессивный индийский штамм на сегодняшний день у свердловчан выявлен не был.

Как рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва, на территории региона выполняются требования по выявлению новых штаммов. Она сообщила, что отобранный у различных групп риска биологический материал для исследований направляют в научные центры Новосибирска и Тюмени. Там производится геномное секвенирование (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности белков. — Прим. ред.).

«На сегодняшний день мы имеем информацию об 11 генетически изменённых штаммах, которые выявлены у жителей Свердловской области», - рассказала замглавы свердловского управления Роспотребнадзора.

Она также отметила, что на данный момент ни одного случая заражения считающимся наиболее агрессивным, индийским, штаммом коронавируса в Свердловской области выявлено не было. «На сегодняшний день нам известно о 23 гражданах, которые вернулись из Дели. В отношении этих граждан принимаются дополнительные меры безопасности. Они обследуются, проводятся дополнительные тестирования и исследования силами Центра гигиены и эпидемиологии и на базе лаборатории центра», - сообщила Анжелика Пономарёва.