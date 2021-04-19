Глава Роспотребнадзора назвала штаммы коронавируса, выявленные в России

Сегодня британским вариантом коронавируса заразились уже 192 россиянина, южноафириканский штамм подхватил 21 соотечественник. Фото: Павел Ворожцов

Главный санврач Анна Попова сообщила, что в России изучаются сибирская и северо-западная мутации коронавируса. Ранее в стране выявили завозные случаи британского и южноафриканского штаммов.

Сегодня британским вариантом коронавируса заразились уже 192 россиянина, южноафириканский штамм подхватил 21 соотечественник. Две недели назад первые случаи были выявлены в Свердловской области - британский штамм завезла туристка, прибывшая из Турции, южноафриканский - из ОАЭ.

"У нас есть и мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму - мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", - приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора.

Анна Попова также заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России. Страна находится на 87-й позиции в мире по среднесуточной заболеваемости и на пятой по тестированию. За последние сутки коронавирус подхватили ещё 8 589 россиян.

Рост заболеваемости новыми штаммами коронавирусом в зарубежных странах послужил официальной причиной для закрытия границ между Россией и Турцией и Россией и Танзанией. С 15 апреля до 1 июня приостановлено авиасообщение с этими странами.