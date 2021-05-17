На саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбург приедет глава медицинской и научной комиссии МОК

Будущие стратегии должны учитывать важность влияния атлетов на развитие спорта и общества. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Тематика Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд – 2021" будет расширена. Участники конференции в рамках медицинского направления HealthAccord рассмотрят важные политические и практические шаги по укреплению здоровья и благополучия спортсменов.

Всемирный саммит пройдётс 7 по 12 ноября в Екатеринбурге. С выступлениями приедут член руководящего комитета HealthAccord доктор Марго Маунтджой и председатель медицинской и научной консультативной группы ASOIF, глава бюро медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) и международной федерации плавания, президент Международной федерации спортивной медицины (FIMS), профессор Фабио Пигоцци. Эти гости станут ключевыми спикерами конференции, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам Фабио Пигоцци, HealthAccord даёт делегатам "Спорт-Аккорд" прекрасную возможность услышать мнение медработников, экспертов в области технологий и политик. "Будущие стратегии должны учитывать важность влияния атлетов на развитие спорта и общества в целом", - подчеркнул профессор.

Программа мероприятий HealthAccord будет реализована параллельно с другими темами конференций "Спорт-Аккорд" – CityAccord, InvestAccord, ArtAccord, LawAccord, MediaAccord и основной программой саммита – делегатам будут предложены чёткие возможности выбора определённых тем в зависимости от интересов и возможность для сетевого взаимодействия в рамках мероприятия в Екатеринбурге.

Как писала "Областная газета", в разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.