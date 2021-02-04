Темы дня

Спорт
4 февраля 2021, 12:40

В Екатеринбурге в рамках саммита "Спорт-Аккорд" пройдёт международный спортивный фестиваль

Всемирный саммит бизнеса и спорта "СпортАккорд"

Всемирный саммит бизнеса и спорта "СпортАккорд" будет проходить в Екатеринбурге в течение шести дней - с 23 по 28 мая. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Столица Урала примет международный фестиваль "Где встречается спорт". Он пройдёт в мае 2021 года в рамках саммита "Спорт-Аккорд".

В Историческом сквере города развернут 30 площадок, которые представят разные виды спорта и известных спортсменов со всего мира. Посетить их смогут все желающие.

"На время проведения саммита исторический центр Екатеринбурга на несколько дней превратится в центр мирового спорта и станет площадкой для проведения при поддержке United Through Sports фестиваля "Где встречается спорт". Фестиваль станет большой площадкой для коммуникации, обмена опытом, поиска новых друзей", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова министра спорта Леонида Рапопорта.

Напомним, что Всемирный саммит бизнеса и спорта "СпортАккорд" будет проходить в течение шести дней - с 23 по 28 мая. Основной площакой станет МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Ожидается, что форум соберёт около двух тысяч руководителей международных спортивных федераций, оргкомитетов. Задействуют более 600 волонтёров.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил на саммит в Екатеринбург Президента РФ Владимира Путина. Глава государства тогда ответил, что постарается зафиксировать в графике это мероприятие.

В разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.

Читайте также:

В Екатеринбург приехала оценочная делегация "СпортАккорд".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.02.2021, 12:40 / Спорт
В Екатеринбурге в рамках саммита "Спорт-Аккорд" пройдёт международный спортивный фестиваль
04.02.2021, 12:24 / Общество
Прожиточный минимум в Свердловской области установлен в размере 11 206 рублей
04.02.2021, 12:22 / Общество
СКР проверяет информацию об избиении юной тагильчанки
04.02.2021, 12:01 / Общество
Александр Левин награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени
04.02.2021, 11:22 / Общество
На Урале спасли заблудившегося в лесу 73-летнего мужчину