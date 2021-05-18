Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 23 свердловских муниципалитетах

С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 87 896 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

Лидерами по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Свердловской области стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Также новые заболевшие обнаружены ещё в 21 муниципалитете региона.

По данным опубликованным на сайте Управления Роспотребнадзора, 17 мая в столице Урала появилось 30 новых ковид-пациентов, а в Нижнем Тагиле – 26. Также COVID-19 диагностировали у жителей Верхней Пышмы (+6 случаев) и Горноуральского ГО (+5).

По три случая выявлено в Качканаре, Кировграде, Ревде, по два – в Берёзовском, Волчанске, Реже и Нижней Туре. Ещё по одному – в Алапаевске, Артинском и Белоярском городских округах, Верхней Туре, Каменске-Уральском, Карпинске, Красноуральске, Красноуфимском районе, Кушве, Нижней Салде, Первоуральске, Среднеуральске.

Всего на Среднем Урале в предыдущие сутки коронавирус подтвердили у 97 человек. За всё время – 87 896.

Читайте также:

Названа предельная отпускная цена вакцины «Спутник Лайт».