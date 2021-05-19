В Свердловской области 88 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

В регионе продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 88 тысяч. Почти половина случаев приходится на Екатеринбург.

По данным Роспотребнадзора, 77,5 заболевших проживают в 13 городах. Среди них:

Екатеринбург (43,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19),

Нижний Тагил (5 862),

Первоуральск (3 159),

Ревда (2 524),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 376),

Берёзовский (1 991),

Верхняя Пышма (1 791),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 359),

Серов (1 213),

Реж (1 201),

Нижнесергинский район (1 127),

Сухой Лог (1 049),

Талицкий район (1 046).

Накануне стало известно о 107 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Отметку в 87 тысяч инфицированных регион перешагнул 10 дней назад, 8 мая.