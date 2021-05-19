В Свердловской области 88 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

В Свердловской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 88 тысяч. Почти половина случаев приходится на Екатеринбург.
По данным Роспотребнадзора, 77,5 заболевших проживают в 13 городах. Среди них:
- Екатеринбург (43,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19),
- Нижний Тагил (5 862),
- Первоуральск (3 159),
- Ревда (2 524),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 376),
- Берёзовский (1 991),
- Верхняя Пышма (1 791),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 359),
- Серов (1 213),
- Реж (1 201),
- Нижнесергинский район (1 127),
- Сухой Лог (1 049),
- Талицкий район (1 046).
Накануне стало известно о 107 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Отметку в 87 тысяч инфицированных регион перешагнул 10 дней назад, 8 мая.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале