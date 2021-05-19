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19 мая 2021, 08:59

В Свердловской области 88 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Девушка в маске спускается с лесенки

В регионе продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 88 тысяч. Почти половина случаев приходится на Екатеринбург.

По данным Роспотребнадзора, 77,5 заболевших проживают в 13 городах. Среди них:

  • Екатеринбург (43,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19),
  • Нижний Тагил (5 862),
  • Первоуральск (3 159),
  • Ревда (2 524),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 376),
  • Берёзовский (1 991),
  • Верхняя Пышма (1 791),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 359),
  • Серов (1 213),
  • Реж (1 201),
  • Нижнесергинский район (1 127),
  • Сухой Лог (1 049),
  • Талицкий район (1 046).

Накануне стало известно о 107 новых случаях коронавируса в Свердловской области. Отметку в 87 тысяч инфицированных регион перешагнул 10 дней назад, 8 мая.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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