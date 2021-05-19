Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 мая 2021, 11:19

Фармацевты впервые отмечают свой прфессиональный праздник

Аптекарь продаёт лекарства

Глава региона поблагодарил фармацевтов, учёных и работников фармацевтичских предприятий за обеспечение уральцев качественными отечественными лекарствами. Фото: Алексей Кунилов

19 мая в России впервые официально отмечается День фармацевтического работника. С профессиональным праздником свердловских фармацевтов поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, Средний Урал - крупный производитель лекарственных средств. В области работают 4 фармацевтических предприятия: Ирбитский химико-фармацевтический завод, завод "Медсинтез", ОАО "Уралбиофарм" и Берёзовский фармацевтический завод.

Благодаря тому, что в пандемию коронавируса они начали наращивать выпуск жизненно необходимых медицинских препаратов, по итогам года объём отгруженных товаров в этой сфере увеличился почти в 2 раза, составив около 11 миллиардов рублей.

"Мы гордимся крепкими традициями уральской фармацевтики. Тесный сплав уральской науки и производства позволил наладить в Свердловской области выпуск уникальных лекарственных средств, создать Уральский биомедицинский кластер на базе завода "Медсинтез". Именно это предприятие сегодня выпускает Росинсулин, Приампур и другие современные лекарства. Среди них и разработанный уральскими учёными противовирусный препарат нового поколения "Триазавирин", который продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в поздравительной телеграмме Евгения Куйвашева, опубликованной в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Глава региона поблагодарил фармацевтов, учёных и работников фармацевтичских предприятий за обеспечение уральцев качественными отечественными лекарствами, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе.

Напомним, что День фармацевтического работника учредил на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь профессиональный праздник будет отмечаться каждый год 19 мая.

Напомним, что 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.05.2021, 13:21 / Общество
В России выявили 7 920 новых случаев COVID-19
19.05.2021, 13:16 / Общество
Количество ДТП с детьми в Екатеринбурге выросло в два раза
19.05.2021, 13:07 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 104 случая коронавируса
19.05.2021, 12:11 / Общество
Стартовал приём заявок на соискание премии губернатора Свердловской области в IT-сфере
19.05.2021, 12:08 / Общество
Самые востребованные виды выписок из ЕГРН стали доступны на портале госуслуг