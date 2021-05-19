Фармацевты впервые отмечают свой прфессиональный праздник

Глава региона поблагодарил фармацевтов, учёных и работников фармацевтичских предприятий за обеспечение уральцев качественными отечественными лекарствами. Фото: Алексей Кунилов

19 мая в России впервые официально отмечается День фармацевтического работника. С профессиональным праздником свердловских фармацевтов поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, Средний Урал - крупный производитель лекарственных средств. В области работают 4 фармацевтических предприятия: Ирбитский химико-фармацевтический завод, завод "Медсинтез", ОАО "Уралбиофарм" и Берёзовский фармацевтический завод.

Благодаря тому, что в пандемию коронавируса они начали наращивать выпуск жизненно необходимых медицинских препаратов, по итогам года объём отгруженных товаров в этой сфере увеличился почти в 2 раза, составив около 11 миллиардов рублей.

"Мы гордимся крепкими традициями уральской фармацевтики. Тесный сплав уральской науки и производства позволил наладить в Свердловской области выпуск уникальных лекарственных средств, создать Уральский биомедицинский кластер на базе завода "Медсинтез". Именно это предприятие сегодня выпускает Росинсулин, Приампур и другие современные лекарства. Среди них и разработанный уральскими учёными противовирусный препарат нового поколения "Триазавирин", который продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в поздравительной телеграмме Евгения Куйвашева, опубликованной в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Глава региона поблагодарил фармацевтов, учёных и работников фармацевтичских предприятий за обеспечение уральцев качественными отечественными лекарствами, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе.

Напомним, что День фармацевтического работника учредил на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь профессиональный праздник будет отмечаться каждый год 19 мая.

Напомним, что 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.