В России выявили 9 232 новых случая COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 134,6 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 232 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 974 908.

В Москве выявлено более 3 000 новых ковид-пациентов (3 312). В других регионах - менее 1 000 заразившихся. Свердловская область со 108 случаями коронавируса занимает 11-ю строчку среди других российских регионов.

Выписались из больниц около 4,6 миллиона россиян, в том числе почти 10 тысяч - за последние сутки. Скончались 117,4 тысячи человек. Смерть 396 из них была зафиксирована за последние 24 часа.

Накануне стало известно о 7 920 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 134,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 337 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 498 363 человека.