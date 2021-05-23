В России выявили более 5 миллионов случаев COVID-19

В России за минувшие 24 часа подтвердили ещё 8 951 случай заболевания COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие 24 часа подтвердили ещё 8 951 случай заболевания COVID-19. При этом из больниц по выздоровлению выписались 7 297 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 924 человека. Свердловская область, где выявили 102 новых случая заражения, находится на 11-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

За всё время пандемии количество россиян, подхвативших коронавирус, достигло 5 001 505. В то же время 4 617 762 из них уже смогли справиться с болезнью.

Всего от COVID-19 скончались 118 482 жителей России. Жизни 357 из них болезнь унесла в течение последних суток.

Напомним, что днём ранее в России зафиксировали 8 709 новых пациентов с коронавирусом.