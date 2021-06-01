Коронавирус подхватили ещё 9,5 тысячи россиян

в стране проведено 138,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 271 тысяча - за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 500 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 081 417.

В Москве выявили снова более 3 000 новых ковид-пациентов (3 669). В других регионах - менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 96 случаями коронавируса занимает 13-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц почти 4,7 миллиона россиян, в том числе 8 994 человека - за последние сутки. Скончались ещё 372 жителя страны, всего с начала пандемии - 121,9 тысячи заразившихся.

Накануне стало известно о 8 475 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 138,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 271 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 528 827 человек.