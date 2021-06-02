За сутки в Свердловской области выявили 97 случаев коронавируса

В Екатеринбурге коронавирус подхватили ещё 43 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 97 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 89 488.

Из больниц уже выписались 83 388 свердловчан, в том числе 99 – за последние сутки. На лечении остаются менее 2,7 тысячи ковид-пациентов. Состояние 248 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+43), Алапаевска, Асбеста, Верхней Туры, Карпинска, Камышловского, Красноуфимского и Нижнесергинского районов, Качканара, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Сысертского, Артёмовского, Белоярского, Горноуральского и Шалинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19, всего – 3 451, информирует региональный оперштаб.

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