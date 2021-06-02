В Екатеринбурге более 44 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 44 тысячи.
С начала 2021 года инфекцию подхватили более 12 тысяч екатеринбуржцев. Болеют или переболели коронавирусом 2,9% населения города.
Накануне стало известно о 96 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Помимо Екатеринбурга, прирост заразившихся зафиксирован в следующих городах:
- Берёзовский (+12, всего 2 060),
- Богданович (+1, 626),
- Горноуральский ГО (+4, 543),
- Кировград (+1, 582),
- Нижний Тагил (+22, 6 128),
- Нижняя Салда (+2, 157),
- Слободо-Туринский ГО (+1, 281),
- Талицкий ГО (+1, 1 055),
- Туринский ГО (+1, 658).
Всего в Свердловской области выявлен 89 391 случай коронавируса. Болеют или справились с болезнью 2% свердловчан.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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