В Екатеринбурге более 44 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

С начала 2021 года инфекцию подхватили более 12 тысяч екатеринбуржцев. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 44 тысячи.

С начала 2021 года инфекцию подхватили более 12 тысяч екатеринбуржцев. Болеют или переболели коронавирусом 2,9% населения города.

Накануне стало известно о 96 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Помимо Екатеринбурга, прирост заразившихся зафиксирован в следующих городах:

Берёзовский (+12, всего 2 060),

Богданович (+1, 626),

Горноуральский ГО (+4, 543),

Кировград (+1, 582),

Нижний Тагил (+22, 6 128),

Нижняя Салда (+2, 157),

Слободо-Туринский ГО (+1, 281),

Талицкий ГО (+1, 1 055),

Туринский ГО (+1, 658).

Всего в Свердловской области выявлен 89 391 случай коронавируса. Болеют или справились с болезнью 2% свердловчан.

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