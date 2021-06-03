К вакцинации свердловчан от COVID-19 подключится Екатеринбургский зоопарк

За первую прививку посетитель получит бесплатный билет на посещение зоопарка с ребёнком

В Екатеринбургском зоопарке откроется мобильный прививочный пункт. Вакцину от коронавируса там можно будет поставить в любую субботу, начиная с 5 июня.

В рамках программы «Общественное здоровье уральцев» зоопарк запускает для посетителей акцию «Вакцинация». С 5 июня любой посетитель зоопарка старше 18 лет может привиться против COVID-19. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, пункт вакцинации разместится слева от главного входа, за вольерами тигров, в помещении «Кинолекторий».

Поставить вакцину можно будет каждую субботу с 11:00 до 15:00. Предварительная запись не потребуется, однако желающим следует иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Каждому привившемуся посетителю вместе со справкой о постановке первого компонента вакцины вручат пригласительный билет на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребёнка.

Им можно воспользоваться через три недели, чтобы привиться вторым компонентом или посетить зоопарк в любой день до конца года. Во втором случае на вакцинацию вторым компонентом жители и гости Екатеринбурга могут прийти без предварительной записи в поликлинику ЦГКБ №1 (улица Декабристов, 15Б).

Как писала «Областная газета», с 26 мая к кампании по привлечению внимания населения к вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции присоединился Екатеринбургский государственный цирк. По данным регионального оперштаба, за первые два дня работы этого пункта здесь вакцинировались более 260 человек.

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