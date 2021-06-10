В России выявили более 11 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В стране проведено почти 141,5 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 11 699 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 167 949.

Более 10 тысяч новых ковид-пациентов выявляют уже второй день подряд. Накануне стало известно о 10 407 новых случаях COVID-19, такое число выявили впервые с начала марта.

В Москве коронавирус за сутки подтвердили у более 5 000 человек (5 245). В других регионах – менее 1 000 заразившихся. Свердловская область со 112 случаями коронавируса делит 7-ю строчку с Крымом и Иркутской области по числу заболевших среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,8 миллиона россиян, в том числе более 10 тысяч человек за последние сутки. Скончались уже 125,3 тысячи жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 141,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 368 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 526 707 человек.