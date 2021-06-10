За сутки в Свердловской области выявили 112 случаев заражения коронавирусом

Ещё 112 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 10 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составляет 90,3 тысячи.
Выздоровели и выписались из больниц 84,2 тысячи человек, в том числе 113 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 260 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Алапаевска, Арамильского, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Талицкого ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 318", - сообщили в свердловском оперштабе.
Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 546.
Накануне стало известно о 108 новых случаях в регионе.
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