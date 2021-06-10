Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 июня 2021, 13:31

За сутки в Свердловской области выявили 112 случаев заражения коронавирусом

Женщины приехали на велосипедах на городской пруд

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе перевалило за 90 тысяч 8 июня. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 112 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 10 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан составляет 90,3 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц 84,2 тысячи человек, в том числе 113 - за последние сутки. На лечении официально остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 260 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Алапаевска, Арамильского, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Талицкого ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 318", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 546.

Накануне стало известно о 108 новых случаях в регионе.

Читайте также:

Новые случаи коронавируса выявили в 14 свердловских городах.

Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 на 10 июня.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.06.2021, 14:01 / Общество
Новый прокурор Свердловской области дал первые поручения
10.06.2021, 13:44 / Общество
Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
10.06.2021, 13:38 / Общество
В России выявили более 11 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
10.06.2021, 13:31 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 112 случаев заражения коронавирусом
10.06.2021, 13:04 / Общество
В Екатеринбурге задержали 10 человек по делу экс-главы МУГИСО