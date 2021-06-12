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12 июня 2021, 09:55

Новые случаи COVID-19 выявили сразу в 21 муниципалитете Свердловской области

Люди в троллейбусе

Больше всего заболевших традиционно обнаружили в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжают ежедневно обнаруживать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, 11 июня на территории Среднего Урала лабораторно подтвержден 121 случай COVID-19. Общее количество случаев заражения с начала распространения инфекции в регионе достигло 90 439.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало данные по числу заболевших коронавирусом за сутки в городах Среднего Урала. Новые случаи выявлены сразу в 21 муниципалитете. Первую строку антирейтинга вновь занял Екатеринбург (+58 новых случаев, 44 531 - за всё время).

Другие территории, где у жителей подтвердился диагноз «COVID-19»:

  • Нижний Тагил (+31, 6354);
  • Первоуральск (+4, 3249);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+2, 2399);
  • Берёзовский (+4, 2134);
  • Серов (+1, 1219);
  • Нижнесергинский район (+1, 1147);
  • Белоярский район (+1, 835);
  • Пышминский район (+2, 821);
  • Качканар (+1, 665);
  • Горноуральский ГО (+2, 563);
  • Полевской (+2, 546);
  • Карпинск (+1, 508);
  • Кушва (+3, 504);
  • Североуральск (+1, 487);
  • Арамиль (+1, 486);
  • Нижняя Тура (+2, 401);
  • Тавда (+1, 356);
  • Слободо-Туринский район (+1, 282);
  • Сосьва (+1, 113);
  • Староуткинск (+1, 65).

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