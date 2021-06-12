Новые случаи COVID-19 выявили сразу в 21 муниципалитете Свердловской области

В Свердловской области продолжают ежедневно обнаруживать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, 11 июня на территории Среднего Урала лабораторно подтвержден 121 случай COVID-19. Общее количество случаев заражения с начала распространения инфекции в регионе достигло 90 439.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало данные по числу заболевших коронавирусом за сутки в городах Среднего Урала. Новые случаи выявлены сразу в 21 муниципалитете. Первую строку антирейтинга вновь занял Екатеринбург (+58 новых случаев, 44 531 - за всё время).
Другие территории, где у жителей подтвердился диагноз «COVID-19»:
- Нижний Тагил (+31, 6354);
- Первоуральск (+4, 3249);
- Каменск-Уральский и Каменский район (+2, 2399);
- Берёзовский (+4, 2134);
- Серов (+1, 1219);
- Нижнесергинский район (+1, 1147);
- Белоярский район (+1, 835);
- Пышминский район (+2, 821);
- Качканар (+1, 665);
- Горноуральский ГО (+2, 563);
- Полевской (+2, 546);
- Карпинск (+1, 508);
- Кушва (+3, 504);
- Североуральск (+1, 487);
- Арамиль (+1, 486);
- Нижняя Тура (+2, 401);
- Тавда (+1, 356);
- Слободо-Туринский район (+1, 282);
- Сосьва (+1, 113);
- Староуткинск (+1, 65).
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В Свердловской области новые случаи COVID-19 обнаружили сразу в 21 муниципалитете.
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