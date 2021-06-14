В пяти свердловских городах почти 60 тысяч случаев коронавируса

В Екатеринбурге выявлено 44 613 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило статистику заболевших коронавирусной инфекцией. В пяти муниципалитетах Среднего Урала за всё время пандемии было выявлено почти 60 тыс. (59 250) случаев COVID-19 - это более 65% всех заражённых в регионе.

Согласно данным на сайте надзорного ведомства, в Екатеринбурге выявлено 44 613 случаев заболевания коронавирусом. На втором месте в списке муниципалитетов Свердловской области с наибольшим числом инфицированных находится Нижний Тагил, где зарегистрировано 6 420 случаев ковида, а на третьем месте - Первоуральск с 3 258 инфицированными.

Пятёрку лидеров замыкают Ревда (2 554 случаев ковида), а также Каменск-Уральский и Каменский район (2 405).

Всего в этих городах Среднего Урала зафиксировали 59 250 случаев заражения коронавирусом.

Добавим, что сутками ранее в Свердловской области выявили 136 пациентов с COVID-19.

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