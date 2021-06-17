В Свердловскую область пришло ещё 15 600 доз вакцины "Спутник V"

На Средний Урал пришла новая партия вакцины от коронавируса. Всего на этой неделе в регион пришло более 60 тыс. доз "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".
Поступившие 17 июня в регион 15 600 доз сейчас распределяются между медицинскими организациями, сообщает оперштаб по борьбе с ковидом в Свердловской области. Напомним, ранее на этой неделе на Средний Урал доставили 42 300 доз вакцины "Спутник V" и 2 350 доз "ЭпиВакКороны".
На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины привились 524 866 свердловчан, а оба этапа прошли уже 442 811 человек.
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