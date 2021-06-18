Новые случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 27 муниципалитетах.
В столице Урала снова выявили больше всех заразившихся - 57. Всего с начала пандемии в Екатеринбурге - 44 837 инфицированных). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих территориях:
- Алапаевск (+3, всего 971 заразившийся COVID-19),
- Артинский (+6, 634),
- Асбест (+2, 873),
- Белоярский ГО (+2, 840),
- Богданович (+1, 631),
- Верхнее Дуброво (+2, 99),
- Верхняя Пышма (+6, 1 846),
- Верхняя Салда (+1, 504),
- Верхняя Тура (+1, 87),
- Горноуральский ГО (+2, 581),
- Ивдель (+3, 193),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+2, 2 408),
- Камышлов и Камышловский район (+1, 819),
- Кировград (+5, 596),
- Красноуральск (+4, 638),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 379),
- Кушва (+13, 530),
- Нижний Тагил (+9, 6 540),
- Нижнесергинский район (+1, 1 154),
- Новая Ляля (+1, 213),
- Первоуральск (+4, 3 277),
- Ревда (+5, 2 560),
- Реж (+4, 1 267),
- Рефтинский (+4, 167),
- Серов (+2, 1 224),
- Сухой Лог (+7, 1 063).
Всего накануне стало известно о 149 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее числ инфицированных в регионе достигло 91 282. Болеют или переболели 2,1% населения области. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 тысяч человек.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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