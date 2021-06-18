Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 июня 2021, 08:15

Новые случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах Свердловской области

Люди в масках на улице

Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 27 муниципалитетах.

В столице Урала снова выявили больше всех заразившихся - 57. Всего с начала пандемии в Екатеринбурге - 44 837 инфицированных). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих территориях:

  • Алапаевск (+3, всего 971 заразившийся COVID-19),
  • Артинский (+6, 634),
  • Асбест (+2, 873),
  • Белоярский ГО (+2, 840),
  • Богданович (+1, 631),
  • Верхнее Дуброво (+2, 99),
  • Верхняя Пышма (+6, 1 846),
  • Верхняя Салда (+1, 504),
  • Верхняя Тура (+1, 87),
  • Горноуральский ГО (+2, 581),
  • Ивдель (+3, 193),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+2, 2 408),
  • Камышлов и Камышловский район (+1, 819),
  • Кировград (+5, 596),
  • Красноуральск (+4, 638),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 379),
  • Кушва (+13, 530),
  • Нижний Тагил (+9, 6 540),
  • Нижнесергинский район (+1, 1 154),
  • Новая Ляля (+1, 213),
  • Первоуральск (+4, 3 277),
  • Ревда (+5, 2 560),
  • Реж (+4, 1 267),
  • Рефтинский (+4, 167),
  • Серов (+2, 1 224),
  • Сухой Лог (+7, 1 063).

Всего накануне стало известно о 149 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее числ инфицированных в регионе достигло 91 282. Болеют или переболели 2,1% населения области. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 тысяч человек.

Читайте также:

"Схема иезуитская", но при этом – правильная? Решение мэра Москвы об обязательной вакцинации от COVID-19 озадачило всю страну.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.06.2021, 10:00 / Общество
Публикуем список свердловских городов, где 19 и 20 июня пройдут ярмарки
18.06.2021, 09:02 / Общество
Роспотребнадзор собирает базу данных мутаций коронавируса
18.06.2021, 08:15 / Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах Свердловской области
18.06.2021, 07:01 / Политика
Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября
17.06.2021, 19:53 / Общество
На ремонт улиц в свердловских муниципалитетах дополнительно выделят 142 миллиона