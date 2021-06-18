Новые случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах Свердловской области

Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 27 муниципалитетах.

В столице Урала снова выявили больше всех заразившихся - 57. Всего с начала пандемии в Екатеринбурге - 44 837 инфицированных). Кроме того, новые заразившиеся выявлены в следующих территориях:

Алапаевск (+3, всего 971 заразившийся COVID-19),

Артинский (+6, 634),

Асбест (+2, 873),

Белоярский ГО (+2, 840),

Богданович (+1, 631),

Верхнее Дуброво (+2, 99),

Верхняя Пышма (+6, 1 846),

Верхняя Салда (+1, 504),

Верхняя Тура (+1, 87),

Горноуральский ГО (+2, 581),

Ивдель (+3, 193),

Каменск-Уральский и Каменский район (+2, 2 408),

Камышлов и Камышловский район (+1, 819),

Кировград (+5, 596),

Красноуральск (+4, 638),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+1, 1 379),

Кушва (+13, 530),

Нижний Тагил (+9, 6 540),

Нижнесергинский район (+1, 1 154),

Новая Ляля (+1, 213),

Первоуральск (+4, 3 277),

Ревда (+5, 2 560),

Реж (+4, 1 267),

Рефтинский (+4, 167),

Серов (+2, 1 224),

Сухой Лог (+7, 1 063).

Всего накануне стало известно о 149 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее числ инфицированных в регионе достигло 91 282. Болеют или переболели 2,1% населения области. Прививки от коронавируса поставили 12,1% свердловчан, или 524 866 тысяч человек.

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