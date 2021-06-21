Роспотребнадзор утвердил «антиковидные» меры на ИННОПРОМе-2021

Проведение ПЦР-тестов станет обязательным почти для всех. Фото: Павел Ворожцов

Организаторы международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 получили перечень обязательных мер по противодействию распространения COVID-19. Он был разработан специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Согласно принятому решению, допускать на объекты проведения выставки обслуживающий персонал, волонтёров, представителей СМИ будут только при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР за 24 часа до мероприятия, далее – ежедневно.

Также отмечается, что персонал ИННОПРОМа-2021 должен быть преимущественно привит против коронавируса. Члены официальных делегаций, как российских, так и зарубежных должны иметь отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 за 24 часа до начала мероприятия, либо документы, подтверждающие проведение полного курса вакцинации.

Посетителей выставки будут пускать только при наличии отрицательных результатов лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия, либо с документами о проведении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

На территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и «Конгресс центра» будет вестись контроль количества участников. Так, в помещениях со свободным перемещением на одного человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров площади. В залах заседаний их участники должны быть рассажены на расстоянии не менее, 1,5 метра друг от друга.

Прибытие участников официальных делегаций и посетителей будет разведено по времени. При входе будет проводиться термометрия. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Среднему Уралу, устроитель обязан обеспечить неукоснительное соблюдение масочного режима всеми участниками ИННОПРОМа-2021. Кроме того, в документе закреплены требования к работе систем вентиляции, обеззараживания воздуха, к проведению уборки, дезинфекции, сбору и утилизации использованных средств индивидуальной защиты.

Как писала «Областная газета», в преддверии ИННОПРОМа своё участие в выставке подтвердили 450 иностранных гостей. Об этом журналистам рассказал министр международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов.

Самая представительная делегация приедет из Италии, которая в этом году выступает страной-партнером - до 250 человек. В основном, это представители итальянских компаний, которые работают в России. Делегацию возглавит министр экономического развития Италии Дж. Джорджетти. Гости из Италии примут участие в основной сессии ИННОПРОМа, которую, как ожидается, посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.